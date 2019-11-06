Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar

Sungurlu Dünya Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri, esnafları ziyaret ederek Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık oluştururum" kampanyasına destek verdi.

Özel Dünya Sağlık Koleji öğretmenleri ve öğrencileri 28 Kasım Lösemili Çocuklar haftasında lösemili çocuklara destek olmak için esnafa maske dağıttılar.

Sağlık Koleji Müdürü Emrah Kara, “28 Kasım Lösemili Çocuklar haftası olması nedeniyle bizlerde LÖSEV tarafından başlatılan “Maskemi takarım, farkındalık oluştururum” kampanyasına destek olmak için ilçemizdeki esnafları öğretmen ve öğrencilerimizle ziyaret ederek, maske dağıtımı yaptık” dedi.

Kara, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve esnaflarımıza maske dağıttıklarını belirterek, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz LÖSEV hakkında bilgiler verdiğini kaydetti.

İlçe esnafı da Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan bu etkinliğe destek vermek için maske takarak lösemiye dikkati çektiler.

ÇORUM 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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