Gimhae heyeti Çorum’da

Çorum Belediyesi ile kardeş şehir olan Güney Kore’nin Gimhae şehrinden bir heyet Çorum’a geldi.

Belediye binası önünde mehteran takımıyla karşılanan Gimhae Meclis Başkanı Kim Hyongsu, Meclis Başkan yardımcısı Lee Jeonghwa, Meclis Sekreteri Ha Sungja ve komite üyeleri daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın Gimhae’nin özellikleriyle Çorum’un bazı özelliklerinin bir birine benzediğini söyledi.

Hem tarihi açıdan hem de nüfus açısında iki şehrin de aynı özellikleri taşıdığını belirten Aşgın “Gaya medeniyetinin başkenti olan Gimhae şehrinden gelen Güney Koreli dostlarımızı Hitit Uygarlığı’nın başkentinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İki şehrin hem tarihi yönden hem de umudun ve gençliğin tarihsel şehri olmasından dolayı da son derece mutluyum. Tarihsel olarak 1950’li yıllarda Çorum’dan da birçok büyüğümüzün giderek Güney Kore’nin haklı davasında onların yanlarında olmasından da son derece mutluyum. Güney Kore ekonomik büyüklük açısından dünyanın 11.büyük ülkesi. Türkiye de G20 içerisinde ve ekonomisini giderek geliştirmeye çalışıyor. Biz de Güney Kore’yi kendimize örnek alıyoruz. Son dönemlerde özellikle Japonya’nın Güney Kore’ye ambargo uygulamasının ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Biz Asyalıyız ve Güney Kore ekonomi açısından Asya’nın en büyük dördüncü ülkesi. Güney Kore’nin geleneksel yapısı bizi oldukça etkiliyor. Yapacağımız görüşmelerin ardından gerek belediyemizle, gerek üniversitemizle, gerekse iş dünyasıyla iş birliği kanalları daha da açılmış olacak” ifadelerine yer verdi.

Gimhae Meclis Başkanı Kim Hyongsu da, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yeni görevinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz yıl da Çorum’a geldiğini belirten Gimhae Meclis Başkanı Kim Hyongsu “Çorum’da değişimlerin olduğunu gördüm. Bu gelişimizde bizi daha güzel karşıladınız. Gimhae hakkında bilgi sahibi olmanız bizleri çok sevindirdi. Sizleri de en kısa süre içerisinde şehrimizde görmek istiyoruz. 2 yıl önce kardeş şehir anlaşması yaptık. Bundan sonra yapacağımız görüşmelerin ardından ilişkilerimizin daha da ileri gideceğini umuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gimhae Meclis Başkanı Kim Hyongsu’ya Hitit Güneşi kursu ve Saat Kulesi maketi hediye etti. Heyette bulunanlarda Güney Kore ve Gimhae şehrini temsil eden çeşitli hediyeler verdiler.

Yapılan konuşmalar ve hediye takdim törenin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gimhae heyeti ile birlikte Muharip Gaziler Derneği, Dikiciler Arastası, Ulu Cami, Gazi Caddesini gezerek Çorum halkını selamladılar.

ÇORUM 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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