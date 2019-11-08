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 Restoran açan 3 çocuk annesi, siparişlere yetişemiyor

DHA

ÇORUM´da katıldığı girişimcilik kursunu tamamlayan ev hanımı Gülbahar Kaynar (34), balık lokantası açtı. Balıkçı eşinin de desteği ile işi ilerleten Kaynar, 2 ayda kentin önde gelen balıkçı restoranı oldu.

ÇORUM´da katıldığı girişimcilik kursunu tamamlayan ev hanımı Gülbahar Kaynar (34), balık lokantası açtı. Balıkçı eşinin de desteği ile işi ilerleten Kaynar, 2 ayda kentin önde gelen balıkçı restoranı oldu.
Çorum'da, 3 çocuk annesi Gülbahar Kaynar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı´ndan (KOSGEB) hibe desteği alıp hizmete açtığı balık restoranında kendi işinin patronu oldu. Eşinin de desteği ile günlük taze balık çeşitlerini özenle hazırlayan Kaynar'ın `Hayde Vira´ adını verdiği restoran, kısa sürede balık tutkunlarının gözde mekanı oldu. İş yerinde 8 kişiye de iş imkanı sunan Kaynar, her gün taze balıklarla müşterilerine hizmet veriyor.
İş hayatına atılmaya karar verdiğini anlatan Gülbahar Kaynar, "Ev hanımıyken iş hayatına atılmak istedim. Girişimcilik eğitimine katılıp kursu başarı ile bitirdim. Teşvikle restoranımı açtım. 30´dan fazla balık çeşidimiz var. Müşterilerimiz hangi çeşit balık pişirmemi isterse 10 dakikada hazırlayıp, damak zevkine sunuyorum.  Müşterilerime kendi elimle servis yapıyorum. Şu ana kadar hiç bir müşterimizden şikayet almadım. Eşimin de yıllardır balıkçı olması işimi kolaylaştırıyor. Bazen siparişlere dahi yetişmekte zorlanıyorum. En büyük destekçim eşim oluyor" dedi.
`YOLA TAM HIZ DEVAM EDECEĞİZ´
Yavuz Kaynar da eşinin her zaman yanında olduğunu belirterek "Bizde her çeşit balık bulunuyor. Günün şartlarına göre denizin durumuna göre her türlü balığa Türkiye şartlarında ulaşabiliyoruz. Biz talepten memnunuz, bunun dışında evinde balık pişirmek istemeyen  müşterilerimiz var. Evin koktuğunu düşünen var.  Açmış olduğumuz restoranımızda balık pişirip servisimizi yapıyoruz. Ben kendi balıkçı tezgahımdan taze taze balıkları alıp getirip, eşimin hünerli ellerine bırakıyoruz, eşimin bu işi yapmasından işletmeci olmasından memnunum. Hamsiden sardalyaya, istavritten mezgite 30´un üzerinde balık çeşidimiz var. Müşterilerimiz de oldukça memnun. Eşimle yola tam hız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇORUM

08 Kasım 2019 Cuma

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