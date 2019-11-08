Osmancık Belediye'si 30 bin metrekare parke taşı döşeyecek

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Belediyesi asfalt sezonunun kapanmasının ardından parke taşı çalışmalarına hız verdi. Gemici, Esentepe ve Cumhuriyet Mahallesinde bazı sokaklar parke taşı yapılıyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gemici Mahallesinde parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Gelgör, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başkan Gelgör, Gemici Mahalesinde doğalgaz alt yapısı tamamlanan Harmacık Sokak ve Gürleyik Sokağın parke taşı yapıldığını, Doğan Sokak ile Taşçıbaba sokakta da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi ve Esentepe Mahallesinde de parke taşı çalışmalarının yapıldığını kaydeden Gelgör, yıl sonuna kadar toplamda 30 bin metrekare parke taşı yapılacağını kaydetti.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e teşekkür ettiler.

ÇORUM 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

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