Gimhae ve Çorum Belediyeleri arasında işbirliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gimhae ve Çorum Belediyeleri arasında işbirliği protokolü

İHA

Çorum'da bulunan Güney Kore'nin Gimhae şehri yetkilileriyle Çorum Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gimhae ve Çorum Belediyeleri arasında işbirliği protokolü

Çorum’da bulunan Güney Kore’nin Gimhae şehri yetkilileriyle Çorum Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İmza töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alınan kararların her iki şehre de hayırlı olması temennisinde bulundu.
Aşgın, 2018 yılında imzalanan protokolle her iki şehrin kardeş şehir olduğunu işbirliğinin geliştirilmesi adına imzalanan protokolün son derece önemli olduğunu ifade etti.
Kardeş şehir protokolünün meyvelerini alma zamanı geldiğini dile getiren Aşgın, “Gimhae Meclis Başkanı olmak üzere ilimizde bulunan tüm heyete teşekkür ediyorum. Kadim iki heyetin buluşması olacak. Yapmış olduğumuz protokolle Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Gaya Festivaline Çorum’dan da katılım sağlayacağız. Onlarda bizim yıllar sonra tekrar yapmaya başladığımız Temmuz ayında yapılacak olan Çorum Hitit Fuar ve Festivaline katılım sağlayacaklar. Bizler orada Çorum’un kültürel, tarihi dokusunu yansıtan bir stant açacağız. En önemlisi eğitim alanında bir maddeye imza attık. Belediyemiz personellerinden bazılarını Gimhae Belediyesine eğitim almaya göndereceğiz. Akıllı şehir uygulamaları hakkında Gimhae şehrinde eğitimler alacaklar. Tüm eğitimleri ücretsiz olarak alacaklar. Konaklamaları da dahil olmak üzere tüm masraflarını kardeş şehrimiz Gimhae tarafından karşılanacak. Kardeş şehrimiz bize bu şekilde destek vermiş olacak. Bu da bizim için bir kazanım olacak. Diğer kardeş şehirlerimizle de böyle işbirliğine imza atacağız. Bu sayede barışın, kardeşliğin, sevginin şehri olan Çorum’u farklı ülkelere yaymış olacağız. Öte yandan hem kültürler arası dayanışmayı ve belediyeler arası dayanışma ve teknolojik alanda belediye alt yapı çalışmalar anlamında da belediyelerin önü açılmış olacak. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÇORUM

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye yola duba koydu, muhtar tekmeleyerek kaldırdı
YEREL HABERLER Belediye yola duba koydu, muhtar tekmeleyerek ...
Evi terk eden iki kardeş İstanbul’da bulundu
YEREL HABERLER Evi terk eden iki kardeş İstanbul’da bulundu
Osmancık Belediye'si 30 bin metrekare parke taşı döşeyecek
YEREL HABERLER Osmancık Belediye'si 30 bin metrekare parke taşı ...
 Restoran açan 3 çocuk annesi, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER  Restoran açan 3 çocuk annesi, siparişlere ...
Gimhae heyeti Çorum’da
YEREL HABERLER Gimhae heyeti Çorum’da
Sıklık Tabiat Parkı’nda hayvan sayısı arttı
YEREL HABERLER Sıklık Tabiat Parkı’nda hayvan sayısı arttı
Hitit Üniversitesinde “Tek sağlık” paneli Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam: "Dirençli infeksiyondan hayatını kaybedenler kanserden ölenlerden daha fazla”
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesinde “Tek sağlık” paneli Tıp ...
Akşener: Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz
YEREL HABERLER Akşener: Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede ...
16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı
Arkeolog, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi
YEREL HABERLER Arkeolog, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına ...
Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar
YEREL HABERLER Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe örnek oldu 25 yaşındaki Emirhan Bardakçı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak 100 kilovatsaatlik "güneş tarlası" kurdu Sağlıkçı olmayı hedeflerken enerji sektörüne giren Bardakçı, köyünün ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyor
YEREL HABERLER Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X