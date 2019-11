Hitit Üniversitesi ve ÇOSİAD’tan işbirilği protokolü

Hitit Üniversitesi ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) arasında “Çorum Sanayi Kuruluşlarında Çalışan Personel Eğitimi” iş birliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi olarak sanayicilerle işbirliği içinde, Çorum’a ve ülkemize katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Çorum sanayisine destek vermek üzere yapılan iş birliği çerçevesinde atılan adımları daha da somut hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Bugün imzalayacağımız bu protokolü, işbirliğini somutlaştırma adına atılan bir ilk adım olarak görüyoruz. Hocalarımızın bilgi birikimiyle, sizlerle yeni işbirliği alanlarını geliştirmek için buna da ivme kazandıracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İşbirliği protokolü kapsamında sanayicilerin ihtiyaç duyduğu eğitim desteğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Burada sizin nezdinizde böyle bir çalışmada şu andan itibaren üst yönetim olarak sanayicimizin her türlü eğitim ihtiyacını karşılama anlamında gerekli planlamamızı yaptığımızı paylaşmak isterim. Siz sanayinin kapısını açtığınız sürece bu açık kapıları değerlendirerek sanayicimizin kapasitesini artırmak üzere her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Hayri Şamlı da sanayicilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde zaman zaman tereddüt ettiğini, bu noktada çoğu zaman bazı engellerle karşılaştığını belirterek, “Bu proje sayesinde hocalarımızın yardımını çok iyi bir şekilde değerlendirip ülkemiz, milletimiz ve sanayicimiz için de çok faydalı şeylere imza atacağımız ümit ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve ÇORSİAD Başkanı Hayri Şamlı, “Çorum Sanayi Kuruluşlarında Çalışan Personel Eğitim” iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol ile üniversitedeki bilimsel potansiyelin, bilgi birikiminin ve her türlü altyapı imkanlarının ortak yapılacak çalışmalarla sanayiye aktarılarak uygulanmasını sağlamak, ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve kentteki firmaları Arge ve inovasyon ağırlıklı çalışmalara yönlendirerek, üniversitedeki ilgililerle sanayicilerimiz arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir bir KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Senato Salonu’ndaki imza törenin de, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş hazır bulundu.

ÇORUM 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.