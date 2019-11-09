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Çorum İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışına dikkat çekti

İHA

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, açtığı stantlarda organ bağışı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışına dikkat çekti

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, açtığı stantlarda organ bağışı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında semt poliklinkleri, Aile Sağlığı Merkezleri, AVM ve insan yoğunluğunun olduğu caddelerde stant açan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, standları ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgilendirme yaparak, bilgilendirici broşürler dağıttı. Yetkililer ayrıca organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın organ bağışı işlemlerini gerçekleştirdi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, “Organ ve doku naklinin gerçekleşebilmesi, ancak organ ve doku bağışı ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle toplumda, organ nakli bilincinin oluşturulması şarttır. Bu bilincin oluşturulmasında, en büyük görev bakanlığımız kurum ve kuruluşlarına düşmektedir. Yaşam gibi kıymetli bir cevheri bir insana hediye etmenin değerli bilincine hepimizin aynı farkındalıkla yaklaşması gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün organ bağışı konusunda çalışmaları aynı hızla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

ÇORUM

09 Kasım 2019 Cumartesi

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