Sungurlu’da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ´Geleceğe Nefes Ol´ kampanyası kapsamında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri henüz yapımı devam eden ve Ocak ayında taşınacakları yeni kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirdi.

‘’28 Kasım Lösevili Çocuklar Haftası’’nın geride kalmasına rağmen Üniversite öğrencileri fidan dikimini maskelerle gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak istedi.

ÇORUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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