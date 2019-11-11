Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SungurluÇorum karayolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Y.E. yönetiminde ki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulma sonucu bariyerlere çarpan otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.E ve araç sürücüsü Y.E. yaralandı.

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma nın devam ettiği bildirildi.

ÇORUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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