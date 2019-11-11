Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında Kargı’da bin 111 fidan toprakla buluştu.

Saatlerin 11:11’i göstermesiyle başlayan fidan dikimi fidanların toprakla buluşturulup can suyunun verilmesiyle son buldu. Fidan dikiminin ardından Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere ikramlar yapıldı.

Kargı’da Bereket Ormanları’nda gerçekleşen fidan dikim törenine Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:34

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.