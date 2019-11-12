5'inci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı

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Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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ÇORUM´da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkışan Hanife S. (20), ağır yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında ailesiyle yaşayan Hanife S., dün akşam odasının penceresine çıktı. Bu sırada odaya giren annesi Ayten S.´yi gören genç kız, kendini boşluğa bıraktı. Evin bahçesindeki tentenin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.



ÇORUM 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

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