Oğuzlar’da yangın

Çorum’un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Murat K.’ya ait evi çatısında bulunan elektrik kablosundaki kaçaktan dolayı yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangından Murat K.’ya ait evin çatısı tamamen yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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