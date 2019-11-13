Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor

DHA

ÇORUM´un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için gelen ve halkın tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri, bugün yeniden bölgeye gelince, gerginlik çıktı. İş makineleri yoğun güvenlik önlemi altında çalışma başlatırken, tepkili vatandaşlar da bölgede beklemeye başladı.

ÇORUM´un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için gelen ve halkın tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri, bugün yeniden bölgeye gelince, gerginlik çıktı. İş makineleri yoğun güvenlik önlemi altında çalışma başlatırken, tepkili vatandaşlar da bölgede beklemeye başladı.
Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, dün sabah saatlerinde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.
ÇALIŞMA BAŞLADI, GERGİNLİK ÇIKTI
Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri bugün yeniden mahalleye gelip, çalışma başlatınca, gergin anlar yaşandı. Çevik kuvvet polisi, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Mahalle sakinleri ise Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Ardından da Çorum Belediyesi önüne gidip, Başkan İbrahim Aşgın'ın yanlarına gelmesini istedi.  Baz istasyonu kurulmasında belediye yetkililerini sorumlu tutup, tepki gösteren kalabalık, Aşgın'ın dışarıya çıkması üzerine, "Başkan istifa" sloganı attı. Bir süre belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra, baz istasyonunun kurulacağı bölgeye geçti.
VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU
Kalabalık, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi. Bu arada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte, bölgeye geldi.  Burada incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kalabalığa, "İlk önce muhtarımızla ve mahallelilerle görüştük. Şu anda sorunun ne olduğunu, itirazların neler olduğunu biliyorum. Biz tekrar konuyu inceleyeceğiz. Bundan herhangi bir şüpheniz, endişeniz olmasın" dedi.
BAŞKAN AŞGIN İLE MUHTAR TARTIŞTI
Vali Çiftçi´nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Aşgın ile mahalle muhtarı Hanefi Özdemir arasına sözlü tartışma yaşandı. Başkan Aşgın, "Sizleri belediyede içeri davet ettiğim halde gelmediniz. Muhtarın tahriklerine aldanmayın. Burada yasal olarak belediyenin herhangi bir yetkisi söz konusu değildir. İlgili arkadaşlarımız da buradalar. Burası hukuk devleti. Adamlar onaylarını almışlar. Dinlemiyorsunuz, o yüzden gelmiyoruz buraya. Muhtarın gazıyla çalışmayın. Muhtar burada şovmenlik yapıyor. Biz izin vermedik. Burada şovmen bir muhtar sayesinde hepiniz ayaklandınız" diye konuştu.
Vatandaşların artan tepkileri üzerine Başkan Aşgın, konunun inceleceğini belirterek, aracıyla bölgeden uzaklaştı.
Muhtar Hanefi Özdemir ise Başkan Aşgın´ın kendilerini makama davet etmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi ve kendisinin yok sayılamayacağını söyledi.
BAYGINLIK GEÇİREN KADIN TEDAVİYE ALINDI
Tartışmalar sırasında bir kadın da baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan adı açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ÇALIŞMA VE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Baz istasyonu kurulacak alanda görevlilerin çalışması sürerken, vatandaşlar da bekleyişlerini sürdürüyor.

ÇORUM

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
YEREL HABERLER Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
Çorum Belediyesi asfalt’ta 50 bin ton hedefine ulaştı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi asfalt’ta 50 bin ton hedefine ulaştı
Sağlık Bakanlığı heyetinden hastanelerde teknik inceleme
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı heyetinden hastanelerde teknik ...
Oğuzlar’da yangın
YEREL HABERLER Oğuzlar’da yangın
Çorum’daki fidan dikme rekoru tescil edildi Çorum Valiliği: "Çorumlular yine yapacağını yapmış, dünyanın merkezinde bir rekora imza atmıştır”
YEREL HABERLER Çorum’daki fidan dikme rekoru tescil edildi Çorum ...
Tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü Kaza anı güvenlik ...
Aybüke öğretmen anısına halı saha turnuvası
YEREL HABERLER Aybüke öğretmen anısına halı saha turnuvası
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 1 ...
5'inci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5'inci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı
AFAD’tan “Afet sigortası” çağrısı
YEREL HABERLER AFAD’tan “Afet sigortası” çağrısı
Osmancık Belediyesi’nden su ücretlerine yüzde 25 indirim Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Ne söz verdiysek yapacağız”
YEREL HABERLER Osmancık Belediyesi’nden su ücretlerine yüzde 25 ...
Mahallede baz istasyonu gerginliği
YEREL HABERLER Mahallede baz istasyonu gerginliği
Çorumluların 'dünyada 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru' sevinci
YEREL HABERLER Çorumluların 'dünyada 1 saatte en fazla fidan dikme ...
“Aşağı Sanayi yıl sonuna kadar taşınacak
YEREL HABERLER “Aşağı Sanayi yıl sonuna kadar taşınacak
Kargı’da bin 111 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kargı’da bin 111 fidan toprakla buluştu
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı
YEREL HABERLER Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı
Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu
YEREL HABERLER Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için ...
Sungurlu’da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Sungurlu’da üniversite öğrencileri 200 fidanı ...
Sungurlu belediyesi geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER Sungurlu belediyesi geleceğe nefes oldu
Sungurlu’da 400 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sungurlu’da 400 fidan toprakla buluştu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X