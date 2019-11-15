Müftü Biçer, Sevgi evlerinde çocuklarla bir araya geldi

Çorum İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında sevgi evlerinde kalan öğrencilere yemek verildi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda Müftü Yardımcısı Adnan Bıyık ilahiler ve ezgiler seslendirirken, öğrencilerde şiirler okudu.

Etkinlikte İl Müftüsü Muharrem Biçer, Peygamber Efendimizin güzel ahlakı ve hayatından bilgiler verirken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban da, müftülükle bir çok konuda projeler yaptıklarını belirterek, ortak çalışmalardan dolayı İl Müftüsü Biçer’e teşekkür etti.

Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.

ÇORUM 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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