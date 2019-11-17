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Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

DHA

ÇORUM'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

ÇORUM'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında ÇorumAnkara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÇORUM

17 Kasım 2019 Pazar

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