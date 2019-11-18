Yaralı bulunan kara leylek tedavi altına alındı

Çorum'da yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kara leylek, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte İskilip ilçesine ava giden Ali Öremiş dere kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kara leylek olduğunu gördü. Kuşun yanına gidip kontrol ettiğinde hayvanın kanadının kırık olduğunu tespit etti. Yaralı hayvanı araca alan Ali Öremiş, tedavisi yapılmak üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Ali Öremiş, "Arkadaşlarımla birlikte ava gitmiştik. Dönüşte dere kenarında kara leyleği gördüm. Yanına yaklaşıp kontrol ettiğimde kanadının kırık olduğunu fark ettim. Kendi imkanlarımla getirdiğim hayvanı, tedavisinin yapılması için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim ettim" dedi.

ÇORUM 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.