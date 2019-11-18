Sungurlu’da asayiş uygulaması

Çorum’un Sungurlu ilçesinde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı alkol ve asayiş uygulaması yapıldı. Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına çok sayıda polis ve bekçi katıldı.

Sungurlu’da yapılan alkol ve asayiş uygulamasında şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, suç unsuru taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Saat 20.00’de eski 112 yanında uygulamaya başlayan ekipler, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, alkol, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamaları yapıldı.

ÇORUM 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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