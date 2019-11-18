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Başkan Aşgın; "Bir şey başaracaksak muhtarlarımızla başaracağız”

İHA

Başkan Aşgın; "Bir şey başaracaksak muhtarlarımızla başaracağız”

Çorum merkezde görev yapan mahalle muhtarları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Tüm mahallelere eşit hizmet gitmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile kış aylarında yapılması planlanan çalışmalar hakkında da fikir alış verişinde bulundular.
Şehrin güzelleşmesi adına muhtarlarla istişare ile çalıştıklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz bu şehirde başarılıysak bunu muhtarlarımızla sağlayabiliriz. Şehri bir bütün olarak görüyoruz. Ancak siz mahallelerinizi kılcal damarlarına kadar biliyorsunuz. Ben mahallelere gittikçe, muhtarlarımızla sohbet ettikçe muhtarlarımızın mahallelerine ne kadar hakim olduğunu görüyorum. Biz bir şey başaracaksak muhtarlarımızla başaracağız. Bizim her hareketimizde tek önderimiz peygamber efendimizdir. O nasıl yapmışsa, nasıl davranmışsa öyle yaparız. Peygamber efendimiz asla ayrım yapmamıştır. Kabenin anahtarını bile liyakatten dolayı bir gayri müslüme vermiştir. Biz de ayrım yapmadan çalışmaya gayret ediyoruz. Biz ilk başladığımızda “Ali” olacağız demiştik. Bizde yüzde 100 adil, liyakatli ve istişare ile çalışacağız. Adayken söylediğimiz bütün sözlerin arkasındayız. İtfaiyeye 9 personel alacağız. Biz bunu bütün Türkiye’ye ilan ettik. Müracaatlar başladı, sınav komisyonuna da Üniversiten uzman hoca koyduk. Mahallelere gelmemiz, muhtarlarla görüşmelerimiz hep bundan dolayı. Biz yanlış yapmak istemiyoruz. İstişare ile iş yapmak istiyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda adaletle hizmet etmeye devam edeceğiz. bu duruşumuzda kıl kadar bir değişme söz konusu değildir. Bütün muhtarlarımızın burada olması bana onur verdi, gurur verdi. Bu birlikteliğimiz şehrimize yapacağımız hizmetlerle taçlanarak, artarak devam edecek. Ziyaretiniz için kalbi şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Mahalle muhtarları adına bir konuşma yapan Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, seçildikleri günden bu zamana kadar kendilerine ve mahallelerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Mehmet Aydın, “Mahallemize göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, alçak gönüllüğünüz ve mütevazi davranışınız için teşekkür ediyorum. Her aradığımızda gerek size gerekse başkan yardımcılarımıza ulaşabiliyoruz. Dertlerimizle yakından ilgileniyorsunuz. Muhtarlıkları müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyoruz. O da bizimle yakından ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ise her mahalleye aynı şekilde hizmet gittiğini belirterek “Hiçbir mahallemizi ayırt etmiyorsunuz. Yaklaşımınız bizlere ve tüm mahallelere aynı noktada. Biz bunun için de sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÇORUM

18 Kasım 2019 Pazartesi

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