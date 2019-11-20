Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

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Çorum’un Bayat ilçesinde çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Emirhalil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşusunun evinin çatısında tamirat yapan Burak O. (19) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan talihsiz genç kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi’nde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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