Çorum'lu minikler tiyatro gösterisinde eğlendi

Çorum Belediyesi 7’den 70’e her kesime yönelik düzenlediği etkinliklerle Çorumluları kültürel etkinliklere doyuruyor.

Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Buhara Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Ağaç Adam ve Tavşan Ponki" adlı tiyatro gösterisi minik izleyicilerini doyasıya eğlendirdi.

Eğlenceyle bütünleşik öğrenmenin çocukların gelişiminde oldukça etkili olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, “Bugün burada miniklerimiz aileleri ile birlikte eğlenceli zaman geçirdiler. Bu tür kültürel etkinlikler çocukları eğlendirirken aynı zamanda onların kişisel gelişimlerini de olumlu yönde etkiliyor. Oyunun karakterlerinin hayvanlar olması ve oyunun ormanda geçmesi de miniklerimizde doğa ve hayvan sevgisinin kuvvetlenmesini sağlıyor” dedi.

ÇORUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:58

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