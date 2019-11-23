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Yangınzede aile yardım bekliyor Arafat ailesi için sosyal meydada yardım kampanyası başlatıldı

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde evleri tamamen yanan 4 çocuklu aile kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Yangınzede aile yardım bekliyor Arafat ailesi için sosyal meydada yardım kampanyası başlatıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde evleri tamamen yanan 4 çocuklu aile kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Osmancık ilçesi Yukarı Danişment köyünde 12 Ekim 2019 tarihinde öğle saatlerinde evlerinde çıkan yangında her şeylerini kaybettikten sonra Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve köy halkının desteği ile yaralarını sarmaya çalışan Arafat ailesi hayırsever vatandaşların yardımını bekliyor. Çıkan yangında evleri ile birlikte tüm eşyalarını kaybeden 4 çocuklu Arafat ailesi yanan evlerinin altında bulunan tek gözlü odada 7 kişi kalarak yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşan kış ayına büyük sıkıntılarla giren Arafat ailesine yapılan desteklerle yeni bir ev yapılmaya başlandığını belirten köy muhtarı Sadık Bayrak, ailenin zor durumda olduğunu belirtti.

Danişment Köyü Muhtarı Sadık Bayrak, köylerinde ilk defa büyük çapta bir yangının meydana geldiğini, yangınzede Durmuş Arafat’ın cebindeki paranın dahi yandığını belirterek, “Durmuş Arafat’ın evinde 12 Ekim’de çıkan yangında ev, eşyaları ile birlikte yandı. Köy imecesi, Kaymakamlığımızın verdiği 7 bin 500 TL, sosyal hizmetlerimizin verdiği 3 bin 500 TL ve hayırseverlerin desteği ile tamamen yanan evi tuğla düzenine getirdik. Ev içindeki eşyalar ile birlikte cebindeki parasına varana kadar yanan aile zor durumda. Mağdur durumdaki ailemize yardım eden kurum, kuruluş ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor yardımların devamını bekliyoruz” dedi.

Tamamen yanan evin kaba inşaatının devam ettiğini belirten yangınzede baba Durmuş Arafat, olay günü çalışmak üzere Osmancık merkezde olduğunu belirterek yangın haberini alır almaz köye geri geldiğini, yangın esnasında 1 yaşındaki bebekleri ile eşinin evden son anda çıktığını öğrendiğini anlattı. Arafat Belediye İtfaiye ekipleri, köy halkı ve kendisinin yangınını söndürmek için müdahale etiğini evin ahşap olması nedeniyle yapılan müdahaleye rağmen tamamen yandığını söyledi. Mesleğinin marangoz ustalığı olduğunu belirten 34 yaşındaki Durmuş Arafat yangına müdahale ettiği sırada ellerinin ve ayaklarının yandığını bunu ise yangın söndürüldükten sonra fark ettiğini belirtti.

Yangın sonrası ailesine yapılan maddi ve manevi destekler için teşekkür eden Arafat, “Yapılan maddi destekler ile evin hafriyatını kaldırdık, tuğlalarını döşedik ve sıvasına başladık. Tüm eşyalarımız ile birlikte yanan evimizi yeniden hayırseverlerin desteği ile yapmaya başladık. Köy halkımız ile birlikte yeniden yaptığımız evin işçiliğini yapıyoruz, kaba inşaatı devam etmekte olan evin tamamlanabilmesi için inşaat malzemelerine ihtiyaç duymaktayım. Başta devletimiz, köylümüz, komşularımız, arkadaşlarımız desteklerini esirgemediler. Devletimiz kurumları aracılığı ile maddi destekte bulundu, komşularımız köylülerimiz hem maddi hem manevi, hem de beden işçiliği desteğinde bulundu. Kimisi kumunu, kimisi tuğlasını aldı, kimisi kapılarını kimisi pencerelerini taktırma sözü verdi. Her birinden Allah Razı olsun” dedi.

Yangına sırtına sardığı 1 yaşındaki bebeğiyle evin içinde yakalandığını belirten anne Emine Arafat ise, evin girişinde başlayan yangından nasıl çıktığını anlatırken o anları bir daha yaşadı. 15, 11, 6 ve 1 yaşlarında 4 çocuk annesi olan Emine Arafat “1 yaşındaki oğlumu sırtımı sarıp evde temizlik yapıyordum. Evimizin girişinde başlayan yangının çıktığını komşularımın bağırışları ile fark ettim. Yangını gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım önce su dökerek söndürmeye çalıştım, bir anda yangın büyünce sırtımdaki bebeğimle kendimi dışarı zor attım, o anda kendimi kaybetmişim, kendime geldiğimde evimiz 1 saat içinde tamamen yanmıştı. Çocuklarıma bir şey olmaması en büyük şükür sebebim” şeklinde konuştu.

Kısa bir süre önce Facebook’tan kurdukları yardımlaşma ve hediyeleşme gurubu kurucuları da yangınzede aileyi yaşadıkları Danişment köyünde ziyaret etti. Muhtar Sadık Bayrak ve yangınzede Arafat ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten gurup kurucuları Gülbahar Yıldırım ve Zehra Uslu, yanlarında üyelerinden gelen ev eşyası hediyelerini de getirdi.

Yaklaşık 10 gün önce, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı “Osmancık ihtiyaç ve geri dönüşüm yardımlaşma ve hediyeleşme” adlı bir gurup kuran Osmancıklı ev hanımı Gülbahar Yıldırım ve Zehra Uslu, evleri yanan ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Danişment köyüne gittiler. Yıldırım ve Uslu, köye gitmeden önce Muhtarlar Derneği Federasyon üyesi, Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş ile görüşerek yangınzede aileye üyeleri adına destekte bulunmak istediklerini belirtti.

Faruk Delibaş’a guruplarından ve amaçlarından bahseden Yıldırım ve Uslu, kurdukları gurup hakkında ve amaçlarından bahsederek yangınzede aile ile iletişime geçmek istediklerini belirtti. Dernek başkanı Faruk Delibaş, konu ile ilgili hemen harekete geçerek bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İlk olarak BDDK Üyesi Ahmet Aksu’yu arayan Delibaş gurup adına yangınzede aile için talepte bulundu. Talebe sıcak bakan Aksu’nun aileye destekte bulunacağı ilk etap da ise ailenin kullanması için bir fırın hediyesinde bulunduğu öğrenildi.

Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş ile görüşen Yıldırım ve Uslu yangınzede ailenin yaşadığı Danişment köyüne gitti. Burada muhtar Sadık Bayrak tarafından karşılanan Yıldırım ve Uslu daha sonra Arafat ailesini yaşadıkları evde ziyaret etti. 4 çocuklu Arafat ailesi ve babaannenin yaşadığı tek gözlü evde ihtiyaçları tespit eden Yıldırım ve Uslu, gurup üyelerinin hediyelerini aileye taktim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tespit ettikleri ihtiyaçları not alan gurup kurucusu Gülbahar Yıldırım Osmancık’ta Facebook üzerinden kurdukları “Osmancık ihtiyaç ve geri dönüşüm yardımlaşma ve hediyeleşme” gurubu adında bir araya gelen aralarında ev hanımından, memuruna, esnafından iş insanına kadar çok sayıda üyenin bulunduğunu, başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere üyeler tarafından giyim ve eşya yardımında bulunulduğunu belirtti.

8 Kasım 2019 tarihinde kurdukları gurupla onlarca insanın birbirleri ile hediyeleştiğini, ihtiyaç sahibi ailelere yardım edildiğini belirten Yıldırım, ailenin durumunu da gurup sayfasında yapılan paylaşımdan sonra öğrendiklerini ve hemen harekete geçtiklerini ifade etti.

Amaçlarının mutlu ederek mutlu olmak olduğunu belirten grup kurucusu Gülbahar Yıldırım, “Sizin fazlanız, diğerinin ihtiyacıdır” sloganı ile yola çıktıklarını hatırlatarak “Birlikte olmanın faydalarını şimdi göreceğiz. Kış gelmeden ne kadar çabuk ihtiyaçlarını giderirsek ailenin o kadar mutlu oluruz. Gurup üyelerimizin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup kurucusu Zehra Uslu’da ailenin yaşamını sürdürebilmeleri için her şeye ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirterek “Arafat ailesinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için her şeye ihtiyaçları olduğunu gördük. Gurup üyelerimizden ricamız desteklerini ailemize göstermeleri yönünde” diye konuştu.

ÇORUM

23 Kasım 2019 Cumartesi

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