Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ikinci Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için tedbir Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Bundan sonra Türkiye’nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl’de yaşanan olayların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alındığını belirterek, “Bundan sonra Türkiye’nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a geldi. İlk olarak belediye başkanları ile bir araya gelen Bakan Kurdum, daha sonra Çorum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kurum, burada gazetecilerin Dipsiz göldeki son durum hakkındaki sorularını yanıtladı.

Dipsiz Göl ile ilgili dün 4 maddelik bir eylem planı açıkladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Bu eylem planı çerçevesinde bakanlığımızın ilgili genel müdürü süreci birebir takip ediyor. Sorunu yerinde görmek ve çözüm bulmak üzere hem bakar yardımcımız hem genel müdürümüz valimizle birlikte ortak çalışma yapmaları için Gümüşhane’ye gönderdik. Eylem planımızı hayata geçirmek, gölümüzü eski doğal güzelliği korunacak, içerisindeki mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak o eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede bakanlığımız ve valiliğimiz gerekli çalışmaları yaparak bu eylem planını harekete geçireceğiz. Cumhurbaşkanımızda bu yönde talimatları vardır” diye konuştu.

İkinci bir dipsiz göl vakası yaşanmaması için gerekli tedbirlerinde alındığını açıklayan Bakan Kurum, “İkinci bir dipsiz göl vakası yaşanmaması için Çevre Etki Değerlendirme yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye’nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporu aldıktan sonra bundan ancak bu çalışmayı yapabilecekler. Doğal bir güzelliğe zarar vermesi söz konusu olursa ÇED raporu alma şansları yok. Biz ülkemizin her yerinde olduğu gibi Çorum’da, Gümüşhane’de, Ankara’da, İstanbul’da da doğal güzellikleri koruyacağız. Kararlı şekilde bu adımları cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇORUM 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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