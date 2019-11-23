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Bakan Kurum: “Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi ...

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'den bir vekilin Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddialarına sert tepki göstererek, "Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık" dedi.

Bakan Kurum: “Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’den bir vekilin Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddialarına sert tepki göstererek, “Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık” dedi.
AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletin meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e karşı 20 yıl öncesini hatırlatan “Bu kadına haddini bildirin” sözüne şahit olduklarını dile getiren Kurum, “Bu sözler aslında CHP’nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış, 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini görmüş olduk. Toplumu kutuplaştırmaktan ve ayrıştırmaktan bahsediyorlar fakat kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı sözleri bizzat kendileri kullanıyorlar. Millet bu tavrı kabul etmeyecektir. Türkiye 20 yıl önceki yaşanan düşünceye inanca engel olan söze asla müsaade etmeyecektir” diye konuştu.
Aynı zihniyetin Cumhurbaşkanının kendi siyasi partilerinin mensubuyla gizli gizli görüşmekle itham ettiğini ve suçladığını dile getiren Kurum, “Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık. Kimse parti içi hesaplaşmasına ne AK Parti’yi ne dünya lideri mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı alet etmesin. Cumhurbaşkanımız iddialar karşısında gereken cevabı verdi. CHP’den ses çıktı mı? Hayır. Her zaman olduğu gibi CHP’den hiçbir ses çıkmadı. Çünkü onlarda usul budur. Bir laf ortaya atarlar, bir iddia ortaya atarlar devamında soru sorduğunuzda cevap vermekten ziyade, manipülasyonla, spekülasyonla iftirada sınır tanımayan bir CHP ile karşı karşıyayız. Kafalarını bu tür ucuz hesaplarla meşgul etmek yerine keşke Türkiye’ye, milletimize hizmet etmek için kafalarını yorsalar. Kafalarını bu işle meşgul etseler. Biz hiçbir zaman bu tür yalanlarla yol yürümedik. Biz her zaman milletimizle, milletimize hizmetlerle projelerle yürüdük. Aynı anlayışla yürümeye devam edeceğiz. Bizim tek amacımız milletime hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

ÇORUM

23 Kasım 2019 Cumartesi

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