Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum’da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Çiriş 1. Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, M.C.Y. adlı şahıs daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen şahıslarla Paşa Hamamı önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.C.Y. yanında bulunan pompalı tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu A.M.Ü., B.Ö., S.Ö. ve H.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi alınırken, yaralılardan durumu ağır olan B.Ö.’nün ameliyata alındığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken sokak trafiğe kapatıldı. Olayın ardından kaçan M.C.Y.’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÇORUM 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:48

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