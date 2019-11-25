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Çorum’da “Bağımlılık ve Gençlik”konferansı Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. ...

İHA

Çorum’da “Bağımlılık ve Gençlik”konferansı Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman: “Sigara, alkol, uyuşturucunun dünyada kapitalizme kattığı katma değer rakamlarla ifade edildiğinde silah endüstrisinin sahip olduğu katma değere yakın”

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerinin dünyada kapitalizme kattığı katma değerin rakamlarla ifade edildiğinde silah endüstrisinin sahip olduğu katma değere yakın olduğunu açıkladı.
Hitit Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Bağımlılık ve Gençlik”konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, madde ve teknoloji bağımlılığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Bağımlılık bir günde olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. İhsan Karaman, alkol veya uyuşturucuya karşı bir günde bağımlı hale gelinmediğini, bunun belli bir süreci olduğuna dikkat çekti. Herşeyin merakla başladığının altını çizen Karaman, bir ufka ilerlemek, bir başarıyı yakalamak için meraklı olmanın önemli olduğunu ancak bazı şeyleri merak etmenin felaketle sonuçlanabildiğine işaret etti.
Bağımlılığın bir alt yapısı ve zemini olduğunu hatırlatan Karaman, “Öncelikle tüketim kültürü bizi bağımlı yapmaya hazır hale getiriyor. Kapitalist ekonomiyi insanları daha çok tüketmeye, daha çok kullanmaya ve dünyayı ahtapot gibi kollarıyla saran bağımlılık endüstrisi en çok para kazanılan araçlardan, nesnelerden kendileri büyüyen bir takım insanların, azınlık bir grubun yönettiği ekonomiye katkıda bulunmaya zorluyor. Rakamlara girmeyeceğim ancak uyuşturucu, sigara, alkol ve tütünün dünyada kapitalizme kattığı katma değer rakamlarla ifade edildiğinde silah endüstrisinin sahip olduğu katma değere çok yakın rakamlar ortaya çıkıyor. Sosyal adaletin olduğu, insanların birbirine yakın hayat şartlarında yaşadığı toplumlardan ziyade uçurumun daha fazla olduğu yerlerde bağımlılık artıyor” dedi.
2014 yılına kadar Türkiye’de sporla, müzikle gençlere cazip gelen birçok aktivitenin alkol ile özdeşleştirildiğine vurgu yapan Karaman, “Bu tür aktivitelerde sınırsızca alkol dağıtılıyordu. Ufak ufak bağımlılığın alt yapısı hazırlanıyordu. Dünyada bağımlılık endüstrisi küresel sermayenin bağımlılık yapıcı ajanlarını üretenler hep gençleri hedef alır. Hedef kitlesi gençlerdir. Bağımlılıkla mücadele de medyada önemli. Bu ülkede televizyonlarda alkolün ve sigaranın serbest reklamı yapılırdı. Cazip reklamlarla insanlar cezp edebiliyordu. Bu konuda rol modelleri çok önemli. Rol model olarak gösterilen sanatçılar, sporcular eğer uyuşturucu kullanıyor diye yakalanıyorsa polis araçlarına götürülürken kameralara dönüp sırıtıyorlarsa bağımlılıkla mücadele edemezsiniz” ifadelerini kullandı.
Tütün bağımlılığı konusunda çok tartışmaların var olduğunu anlatan Prof. Dr. İhsan Karaman, “Eroin, kokain bağımlılık yapar ama bu tütün masum değil mi? Hayır değil. Bilimsel olarak nikotinde diğerleri gibi fiziksel bağımlılık yapmaktadır. İnsanların çoğu bunu alışkanlık gibi görür. Sigarayı bırakanların üzerinde yapılan araştırmalarda sigara içenlerin yüzde 70’i sigarayı bırakmak istediğini belirtiyor ancak bırakmıyor. Sigara erteleyerek, azaltarak bırakılabilir mi aniden bırakanların yüzde 80, azaltarak bırakanların yüzde 6’sının başarılı olduğu görülmüş.
Tütün bağımlılığa giden yolda en sık karşılaştığımız düşmanımızdır. 15 yaş ve üzeri grubunda 34 kişiden birisi sigara içiyor. Her 10 erkekten her 20 kızdan birisi sigara içiyor. Dünyada her yıl 6.5 milyon kişi sigaradan ölüyor. Ülkemizde her gün 300 kişi ölüyor. Bu insanların zihninde canlanmıyor. Büyük gövdeli bir uçak düşünün. Bu uçağa 300 kişi biniyor. Her gün bu ülkede bir uçak düşüyor ve 300 kişinin hayatını kaybediyor” şeklinde konuştu.
Bağımlılık endüstrisinin hedefinde gençlerin olduğunun altını çizen Karaman, bağımlılıkla mücadele de en doğru ve sağlıklı yol ergen ve gençleri başlamadan korumak olduğunu sözlerine ekledi.
Konferansı AK Parti Çorum milletvekii Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve öğrenciler izledi.
Konferans sonunda milletvekili Erol Kavuncu, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman'a plaket verdi.

ÇORUM

25 Kasım 2019 Pazartesi

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