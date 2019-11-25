Ahlatcı’dan şehit öğretmen Fatih Tekin’in kabrini ziyaret etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen öğretmen Fatih Tekin’in kabrini ziyaret etti.

Parti yöneticileri ve köylülerle birlikte merkeze bağlı Elköy köyüne giden Ahlatcı, şehit öğretmen Fatih Tekin’in mezarı başında dua etti.

Tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Ahlatcı, şehit öğretmenler Fatih Tekin ve Aybüke Yalçın’ın başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını ifade etti.

ÇORUM 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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