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İnsan figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor

İHA

Çorum'da yaşayan İsmet Balak üzerinde Meryem ana figürünün bulunduğu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor.

İnsan figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor

Çorum’da yaşayan İsmet Balak üzerinde Meryem ana figürünün bulunduğu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor.
Çorum'da, 1980’li yıllarda market işlettiği sırada fark ettiği yumurtayı kimselere vermeyen İsmet Balak, yumurtayı özel bir kutu da muhafaza ediyor.
1980 yıllarında bir gazetede “Harley Kuyruklu” yıldızına benzeyen bir yumurtaya 7 bin sterlin verildiğini diye bir makale okuduğunu dile getiren Balak, “Aradan zaman geçti 5 ay sonra marketim vardı. Arkadaşım bu yumurtayı getirerek üzerinde resim var dedi. Meryem anaya benzeyen bir figür olduğunu gördük. O tarihte yumurtanın fotoğrafını çektirdim. O günden bugüne kadar bu yumurtayı 40 senedir elimde muhafaza ediyorum. 7080 gram gelen yumurta şuanda 2023 gram civarında geliyor”
Elinde üzerinde 29 tane mühür bulunan bir de semaver bulunduğunu kaydeden Balak, “Elimde 1903 tarihli bir semaver var. Üzerinde 29 tane mühür bulunuyor. Hem semaver, hem yumurtayı saklıyorum. Yumurtayı isteyen oldu ama vermeyi düşünmedim” ifadelerini kullandı.

ÇORUM

27 Kasım 2019 Çarşamba

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