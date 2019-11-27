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Koyun Baba Türbesi'nde sonbahar manzaraları

İHA

Koyun Baba Türbesi'nde sonbahar manzaraları

Osmancık'ın manevi değeri Koyun Baba Türbesi'ni yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerde ziyaret ediyor.
15. yüzyılda Osmancık’ta yaşadığı bilinen Koyun Baba'nın ilçe merkezinde bulunan türbesi sonbaharda tablo gibi manzaralar oluşturuyor. Yazkış bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Koyu Baba Türbesi’nde misafirler bir taraftan huzur dolu anlar, diğer bir taraftan da sonbahar manzarasında adeta renklerin senfonisi yaşıyor. Ziyaretçiler bu manevi ortamda sonbaharın bütün renklerini ve güzelliklerini barındıran manzarasına, doğallığına şahit olurken, fotoğraf meraklıları için de güzel kareler yakalama imkanı oluşturuyor.
Yerli turistlerin yılın 12 ayı ziyaret ettiği Koyun Baba türbesi’nde, türbe bahçesi içerisinde yere düşen ve içeriğinde İngilizce olarak ilçenin tarihi Koca Mehmet Paşa Camii (İmaret) ile ilgili kaleme alınan bilgi notu ise yabancı turistlerin de çok sık ziyaret ettiğini gösteriyor.

ÇORUM

27 Kasım 2019 Çarşamba

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