Çorumlu fırıncılardan un zamına tepki

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, ekmeğin ham maddesi olan una son bir ayda 3 defa zam gelmesine tepki gösterdi.

Fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin yükseldiğini buna rağmen ekmeğe zam yapmaktan uzak durduklarını ifade eden Arslan, “Şartlar böyle devam ederse ekmeğe zam kaçınılmaz olur. Un olmazsa ekmekte olmaz” dedi.

'Bu neyin zammı'

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, “Un fiyatlarına zam yapılıyor. Zaten ekmek fiyatı yerinde sabit sayıyor. Dolar yükselmedi. Neye istinaden una son bir ayda 3 kez zam yapıldı? Bu zamların fırıncı esnafına büyük bir yük olduğunu tekrar hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

ÇORUM 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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