Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü’ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.

Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Sungurlu Aşağıfındıklı Barajının temelden yüksekliği 30 metre olup 620 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile 1.680 dekar arazinin sulanmasına hizmet edileceği bildirildi.

ÇORUM 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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