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Öğrencilere trafik eğitimi verildi

İHA

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi kapsamında Sungurlu’da 317 yaş gruplarına yönelik okullarda İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Muhlis Dilek ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis Ümit Karartı tarafından öğrencilere seminer veriliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünün “Karayolu Trafik Güvenliği ve Eylem Planı” kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri KaynaştırmaYardımlaşma Demeği (PEKAY) ve OPET’in desteğiyle 317 yaş grubundaki çocuklara yönelik Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi taraflarca imzalanan protokol ile hayata geçirildi.
20192020 eğitim öğretim yılı sonuna kadar toplamda 7 bin öğrenciye trafik eğitimi verilmesi planlanıyor. Eylem planı kapsamında oluşturulan “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi”, ülke geneline kamu kurumlarınca yapılan çalışmalara destek olacak şekilde, trafik güvenliği alanında, 317 yaş arasındaki gençlerde farkındalık oluşturmaya ve geleceğe trafik bilinci yüksek gençler armağan etmeye yönelik faaliyetler yürütülmesini hedeflemektedir.
Proje kapsamında öğrencilere Trafik işaret ve levhaları, Emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, Yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, Güvenli bisiklet kullanımı, Yaya güvenliği, Görünürlük, Araçta güvenli yolculuk, Karşıdan karşıya geçme, Güvenli oyun alanları ve dışarı da çocukların yabancı kişilerle konuşmamaları, onların kendilerine dokunduğunda öğretmen ve anne babalarına söylemesi gibi konular üzerine seminerler veriliyor.

ÇORUM

29 Kasım 2019 Cuma

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