Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyerek, 2023’te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Kadın Kooperatifleri Bölge Toplantısı Çorum’da yapılırken toplantıya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çorum’un yanı sıra Ankara, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı kadın kooperatifleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Günümüzde ekonominin tartışılmaz bir gerçeği olan rekabetin, her sektörde güçlü olmayı gerektirdiğini belirten Bakan Selçuk, bu yüzden ortak hedeflerde buluşmak; gücü ve sermayeyi birleştirmenin gerekliliğine işaret etti.

Kökü mazide bir ati olma şuuruyla tarihten her konuda ilham alma gayreti içinde olduklarını dile getiren Bakan Selçuk, kadın dayanışmasının da, bugün günlük hayatımıza kadar kök salmış bir rutin haline geldiğini, tarihten gelen bilinçle bu dayanışma kültürünü yaşatmayı istediklerini ifade etti.

Küresel dünyanın ve ülkelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik krizler, Kooperatifleri günümüzde dikkate değer bir işletme modeli olarak öne çıkarmaya başladığını anlatan Selçuk, “Dünyada bugün, çalışan nüfusun yüzde 10’u kooperatiflerde istihdam ediliyor. Kooperatifçilik; işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak da değerlendiriliyor. Bugün ise toplam 6,3 milyona yakın kooperatif ortağı vatandaşımız var. 38 farklı türde, 50 bini aşkın kooperatif bulunuyor. Türkiye olarak, kooperatif sayısı itibariyle; İtalya ve İspanya’dan sonra Avrupa’da 3. sırada yer alıyoruz. Ülkemizde kadın ismi, ibaresi geçen;192’si aktif 227 kurulmuş kooperatif var. Kadınlar açısından kooperatifleşmenin, ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu biliyoruz. Kooperatifçilik bu noktada, hem istihdamı artırma hem de aile hayatıyla iş uyumunu sağlamada özel bir misyonu yerine getiriyor. Ayrıca, ortak iş yapma ve dayanışma kültürünü de sağlıyor ve zorluklarla baş etme imkânı vermekte. Karar alma mekanizmalarında, yerel yönetimler de dahil, kadınların daha etkin hale gelmesini sağlayabiliyor. İlk basamağı olarak görmekteyiz. Kişisel gelişim, beceri arttırma ve liderlik geliştirme fırsatlarını da artırıyor” diye konuştu.

Kadın kooperatifleri son yıllarda tüm dünyada bir model olarak ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Selçuk, “Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar kadın kooperatiflerine özel önem atfediyor. Kooperatif üyesi kadınlarımızın hangi amaçlarla bir araya geldiğini sorduğumuzda; kadınlara iş sağlama, kadınları sosyal açıdan güçlendirme ortak kadın sorunlarına çözüm üretme, ortakların örgütlenmesi ve güçlenmesi gibi nedenlerin öne çıktığını görüyoruz. Bugün burada da bunu görmekteyiz. Kooperatifler, açtıkları mağaza ve dükkânlarda kadınlarımızın bu ürünlerini satıyorlar. Bu noktada, kooperatiflerimize ürünlerin özgün, standart hale getirilmesi ve yenilikçi satışpazarlama stratejileri ile buluşarak kadınları üretim noktasında daha geniş pazarlara ulaştırabilsin. Kadınlar ürettikleri tarhanalarıyla, erişteleriyle hem Çorum ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlıyorlar. Ben ülkemizde önümüzdeki dönemde özellikle iletişim imkanlarının gelişmesiyle, kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağını düşünüyorum. Bunda da kadın kooperatiflerinin öncü rol oynayacağına inanıyorum. İnşallah kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyerek, 2023’te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız Kadınların cesaretine, girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, devlet ve millet olarak çok güzel ilerlemeler kaydettiğimi söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Kooperatifleşmeyi de bu doğrultuda pek çok çalışmayla birlikte destekledik. 2012’de, 'Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü'yle çiftçi kadınların eğitimine destek verdik. Eğitim konularından birisi de 'Kooperatifçilik, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme' olan protokol ile bugüne kadar yaklaşık 9 bine yakın çiftçi kadınımıza eğitim verdik. 2015’te 'Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu' konusunda dikkat çeken bir rapor hazırladık. Çıkan sonuçlar çerçevesinde, kadın kooperatifçiliğinin dair değerlendirmelerde bulunduk. Kooperatifleşme 2017’den itibaren Eylem Planlarımızda özel bir başlık olarak yer alıyor. Bu kapsamda; 2018 yılında Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü hayata geçirdik. Kasım 2018’de, 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı'nı düzenledik. Çalıştaydan sonra da kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlar ve yürütülecek çalışmalar için rehber niteliği taşıyacak sonuçlara ulaştık. Bu doğrultuda illerimizde bakanlığımız İl Müdürlükleri koordinasyonunda 'Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları' oluşturduk ve yıllık iş planları hazırladık. Ayrıca kadın kooperatiflerinin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında da temsil edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca kadın kooperatiflerine yönelik olarak birçok konuda eğitim çalışmaları yürütüyor ve destekler sunuyoruz. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu alanda da farkındalığı artsın ve eğitim imkanlarından daha fazla haberdar olabilsin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hükümetimizin üst politika metinlerinde kadının güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesini vurguladık. Türkiye’yi 2023’e taşıyacak 11. Kalkınma Planı’nda ve 20192021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomik Programda bu konudaki kadın kooperatifçiliği vizyonumuzu ortaya koyduk."



“Kadınlara kooperatifleşme konusunda başarı hikayelerini öne çıkaracak, yol gösterecek bir web sayfası hazırlıyoruz”

Kadınlara kooperatifleşme konusunda başarı hikayelerini öne çıkaracak, yol gösterecek bir web sayfası hazırladıklarını açıklayan Bakan Selçuk, "Bundan sonraki süreçte de kadınlarımızın kooperatifleşmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadınlara kooperatifleşme konusunda başarı hikayelerini öne çıkaracak, yol gösterecek bir web sayfası hazırlıyoruz. Bölgesel buluşmaların devamını yapacağız. Ayrıca; 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi' için Tarım ve Orman Bakanlığımızla yeni bir proje hazırlığımız da bulunuyor. Önümüzdeki yıl başlayacağımız proje ile hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendireceğiz. Hem de kadınlara ve kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi artıracağız. Kooperatifler aracılığıyla kadınlarımızın, kalıcı hizmet modellerini hayata geçirerek yerel kalkınmanın önemli unsuru haline gelebileceğine inanıyoruz. Kooperatifler aracılığıyla kalıcı hizmet modelleri hayata geçirerek yerel kalkınmanın öncüleri olduğunu da göreceğiz. İnanıyoruz ki ulusal kalkınma yerel kalkınmadan başlıyor. Bu anlamda bizler de sivil toplum kuruluşlarımız, ilgili kamu kurumlarımızla diyalog ve istişare kanallarını her daim açık tutuyoruz. Bu şekilde girişimcilik ruhunu daha da öne çıkaracağız. Kadın Kooperatiflerimiz ile Bölgesel Buluşmalara bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. İstiyoruz ki Kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların daha da yaygınlaşması için önünü açalım" dedi.

Bakan Selçuk konuşmasının ardından Kadın Kooperatiflerinin temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam katıldı.

ÇORUM 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:22

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.