Çorum’un eğitim çıtasının yükselmesi için güçbirliği

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA), eğitim gönüllüleri ile bir araya geldi.

Ankara’da ÇEKVA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça’nın başkanlığından yapılan toplantıda bürokratlar, siyasiler, akademisyenler Çorum’daki eğitim ve sosyal kültürün gelişmesi yönünde fikir alışverişinde bulundu.

ÇEKVA Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, vakfın Çorum’un eğitimine, kültürüne, tanıtımına katkı vermek için kurulduğunu belirterek “1995 yılında kurulan ÇEKVA bugüne kadar çok önemli hizmetler vermiştir. Gerek İstanbul’da, gerekse teşkilatlarıyla dönem dönem burslar verdik. Sadece burslarla da kalmadı sosyal etkinlikler, kişisel gelişimlerine katkı bulunmak suretiyle hizmetler verildi. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin öğrencimize burs verdi. Sivil toplum kuruluşları hayır yapmak, hizmet yapmak için kurulmuşlar ve bu alanda çok geniş. Biz de bunlardan birisiyiz. ÇEKVA’nın kuruluşundan bugüne kadar olan bir özelliğini ifade etmem gerekirse, ÇEKVA İstanbul’da kurulan tek vakıf. İstanbul dışında başka vakfımız yok, Ankara’da da şubemiz olacak. Özelliği de Çorum’un tamamını, bütün sosyolojisini temsil ediyor olması ve bu yönde hizmet vermeye gayret ediyor olması. Biz hiçbir vakfın veya derneğin alternatifi olmadığımız gibi hiçbiriyle de rakip değiliz. Çünkü herkesin hizmet edeceği alanlar var. Bizim ancak hayırda yarışmak için bu anlamda tatlı bir yarışımız olacak” dedi.

“Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz.”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇEKVA’nın yapacağı her türlü etkinliğe belediye olarak destekte bulunabileceklerini belirterek “Belediye olarak gücümüzün yettiği kadar bazende yetmediği yerde zorlayarak destekte olmaya çalışacağız. Bütün sivil toplum örgütlerinden bize düşen bir şey olursa taleplerini bekliyoruz. Siz bize, bizde size destek olalım. Çünkü Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz. Hele de gönülgönüle verildiğinde güzel işler başarıldığını Guinness Rekorlar Kitabına girerek gösterdik. Binlerce Çorumlu el ele verince neler başarabileceğini bütün dünyaya gösterdi. Belediye olarak memleketimizin menfaatine olan hangi teklif gelirse gelsin, teklifi edenin kimliğine, kişiliğine, cinsiyetine, mesleğine, mahallesine bakmaksızın arkasındayız. 78 ay içerisinde Çorum bunu çok iyi anladı. Önümüzdeki süreçte de herkezde anlayacak. Bu nedenlede ben bu birlikteliği çok önemsiyorum” diye konuştu.

ÇEKVA’ya baktığında Çorum’u, Çorum’un birlikteliğini gördüğünü anlatan Başkan Aşgın, “Bir kardeşiniz olarak emrinizde olduğumu ifade etmek isterim. Bizim için önemli olan Çorum’un tanıtılması, Çorumlu gençlerimizin iyi yetiştirilmesi. Bizim geleceğimiz gençlerde ve gençlikte, bütün samimiyetimle her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu tekrar beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

”Çorum’un geçmişini, gelecekle bağlayacak birliktelik oluşturalım”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, “ÇEKVA’nın eğitim olarak daha çok İstanbul, kısmen de Ankara odaklı olduğunu belli bir sürede Hitit Üniversitesi kapsamlı olduğunu biliyoruz. Şuanda yeni bir kuşakla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bu kuşağa bazısı “Z kuşağı”, bazısı” Dijital Kuşak” diyor, farklı bir kuşak var. Çorumluların nerde olursanız olsun bundan sonra eliniz uzatacağı köprü olacağı bir nesille Üniversite olarak Çorum’da da Çorum dışında da eğitim meselesinde de her zaman yan yanayız” şeklinde konuştu.

Rektör Öztürk, ÇEKVA’nın burs verdiği tüm öğrencileri yazın bir haftalık bir program tertip edilmesini önererek “ÇEKVA’nın İstanbul, Ankara merkezli burs verdiği tüm öğrencilere yazın üniversite olarak bir haftalık bir program tertip edelim. Burs alan öğrencilerinize Çorum’un geçmişini, gelecekle bağlayacak birliktelik oluşturalım. Bunu gelenekle, kültürle, tarihle Çorum’un coğrafi güzellikleri ile buluşturacak bir haftalık program. Böylece ÇEKVA’nın sadece ekonomik kalkınma ile değil de Çorum ile bağı güçlenmiş, yerel dinamiklerini harekete geçirecek ve bu yeni kuşağı ihmal etmediğimizi ortaya koyacak bir program gerçekleştirebiliriz. Bu yazda bu faaliyetin ilkini yapabiliriz ” diye konuştu.

