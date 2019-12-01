Koçhisar ile tarımsal kalkınmada çağ atlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla Çorum’un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor.

Son yıllarda Çorum’a yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Çorum’un eski ve önemli yerleşim yerlerinden biri olan Koçhisar havzasının suladığı verimli arazileriyle ülke tarımsal üretiminde önemli bir yere sahipken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü inşa ettiğimiz baraj, gölet, sulama tesisi ve taşkın koruma tesisleri çalışmalarıyla çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

“Koçhisar sulamasında çalışmaların tamamlanması ile Çorum toprakları bereketlendi”

Koçhisar Sulaması kapsamında 2019 yılında 75 bin 680 dekar tarım arazisinin sulandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, proje kapsamında CTP ve HDPE boru hatları, borulu şebeke sanat yapıları, sulama sahasındaki işletme ve bakım yolları ve ilgili sanat yapıları inşa edilerek (şebekede 55 bin 900 metre CTP boru, 188 bin 200 metre PE100 boru imalatı ile 2264 adet sanat yapısı tamamlanmıştır) tamamlandığını ifade etti.

Modern sulama sistemi ile inşa edilen projenin hayata geçmesiyle bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verimin hem de yörede ürün çeşitliliğinin artacağının altını çizen Genel Müdür Aydın, “Bu kapsamda kıraç arazilerde sadece arpa, buğday ekimi hasadı gerçekleştirilirken, Koçhisar Sulaması projesi ile çerez ayçiçeği, mısır, şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra patates ve soğan üretiminde 5 kat tarımsal

verimlilik artışı sağlanmış olup proje ile 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 56 milyon 760 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

ÇORUM 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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