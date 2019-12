Başkan Gelgör, icraatlarını değerlendirdi Başkan Gelgör, hizmetleriyle vatandaşın gönlünde taht kurdu Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Osmancık herkesin mutlu ve huzurlu olduğu daha yaşanabilir bir kent olsun” “Bu amacı gerçekleştirmek için gece-gündüz demeden çalışacağız”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 8 aylık süreçteki icraatlarını değerlendirdi.

Yaptığı hizmetlerle vatandaşın gönlünde taht kuran alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra eğitime verdiği destek, kültürel faaliyetler ve içme suyuna yaptığı indirim gibi halkın memnuniyetini kazanan çalışmalara imza atan Gelgör, seçim öncesinde söz verdiği vaatlerini de tek tek yerine getiriyor.

Her alanda çalışma yaptıklarını anlatan Gelgör, “Bizim bir sloganımız vardı. “Osmancık daha yaşanabilir, herkesin mutlu olduğu, huzurlu, eğlenceli bir şehir olsun” Osmancık’ta belediyemiz hem alt yapı üst yapı faaliyetlerini yapacak, hem de halkımızın huzuru, mutluluğu için çalışacak. Şehrimizi imar etmek de bizim görevimiz vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel yönlerinin gelişimine katkı sunmakta bizim görevimiz. Biz her alanda çok çalışıyoruz. Çok çalışacağız ki Osmancık daha yaşanabilir bir şehir olsun, çok çalışacağız ki Osmancık herkesin mutlu olduğu, huzurlu, eğlenceli bir şehir olsun.” dedi

Gelgör, alt payı çalışmalarına ilk olarak doğalgaz alt yapısı tamamlanan yollardan başladıklarını belirtti.

Asfalt sezonunun ardından parke taşı çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Gelgör, “Asfalt sezonu içerisinde doğalgaz alt yapısı tamamlanan 6 büyük caddeyi ve bağlı 9 sokağı asfaltladık. Toplamda 7 kilometre asfalt yapıldı. Bu sene ilk görev yılımız olması nedeniyle çalışmalara asfalt sezonunun yarısında başlayabildik, ancak gelecek yıl çok daha fazla asfalt yapmayı hedefliyoruz. Asfalt sezonunun ardından da tüm yoğunluğumuzu parke taşı çalışmalarına verdik. Bu kapsamda 3 büyük cadde ile birlikte 36 sokakta parke taşı yapıldı. Şenyurt, Esentepe, Koyunbaba, Cumhuriyet, Çay, Gemici ve Gürleyik Mahallelerinde bu çalışmalar yapılırken ilçe merkezindeki mahallelerimizde de doğalgaz yapılan yerlere yama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek yıl asfalt yapacağımız yerlerin şimdiden hazırlığını yapıyoruz. İnşallah ilçemizde yol noktasında hizmet ulaşmayan yer kalmayacak” dedi.



“Kızılırmak sahili cazibe merkezi oldu”

Kızılırmak sahilinde ilçenin imajına yakışır bir çalışma yaptıklarını kaydeden Gelgör, “Bizim öncelik verdiğimiz alanlardan birisi de Kızılırmak sahili oldu. Çünkü burası ıslah çalışmaları nedeniyle uzun süre atıl kalmış ve vatandaşlarımızın bir an önce sosyal alan olarak görmek istediği bir yerdi. Seçimden hemen sonra çalışmaları başlattık. Güzel bir çevre düzenlemesi, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, şık bir aydınlatma ve sosyal alanlar ile Kızılırmak sahili cazibe merkezi oldu. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte Kızılırmak Sahilinde güzel vakit geçirebiliyor. Çevre illerden ve komşu ilçelerden burayı görmeye geliyorlar. Koyunbaba Köprüsü ile Yeni Köprü arasında ve Yeni Köprünün batısında yaptığımız çalışmaları ilerleyen zamanlarda Kızılırmak boyunca İstanbul Yoluna kadar ulaştırmayı ve aynı şekilde Gemici Sahilini de tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Metruk binalar otoparka dönüştürülüyor”

Başkan Gelgör, ilçedeki otopark sorununu da farklı bir yaklaşımla çözmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçede hem görüntü kirliliğine neden olan hem de mal ve can güvenliği açısından riskli oluşturan metruk yapıları yıktıklarını belirten Başkan Gelgör “Osmancık’ın metruk yapılardan temizlenmesi konusunda tam manasıyla bir seferberlik başlattık diyebiliriz. Öncelikle hangi yapıların yıkılacağı noktasında bir çalışma yaptık. Ekiplerimiz bu konuda titizlikle çalıştı. Tespit edilen yapılar mülk sahibi ile istişare edilerek yıkılmaya başlandı. Bu güne kadar toplamda 35 metruk yapı yıkıldı. Yıkım sonrası ortaya çıkan alanlar otopark olarak kullanılmak üzere düzenlendi. Böylelikle iki işi bir arada yapmış olduk. Hem şehrimiz metruk yapılardan temizleniyor hem de yeni otopark alanları ortaya çıkıyor” dedi.



“İçme suyuna yüzde 25 indirim”

İçme suyuna yapılan indirime de değinen Gelgör “Belediye Meclisimiz Kasım ayı toplantısında içme suyuna yüzde 25 oranında indirim uygulamıştır. Bu bizim için çok önemli bir hizmettir. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıtazam gelirken vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan suya indirim yapmak fevkalade güzel bir hizmet olmuştur. İlçemizde 2019’da tonu 1,90 TL olan suya vatandaşımız 2020 yılında 1,50 TL ödeyecek. Ortalama 100 TL fatura ödeyen bir vatandaşımız 25 TL daha az ödeyecek. Halkımızın bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlanmış olacaktır. ” diye konuştu.

Sosyal projeleri halkın takdirini kazandı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün, kısa sürede hayata geçirdiği sosyal projelerle de vatandaşın takdirini kazandı. Cenaze hizmetlerinin ücretsiz yapılması, hoş geldin bebek projesi, camilerin temizliği ve ilkokula başlayan çocuklara defter kalem yardımı gibi sosyal projeler ilçe halkından tam not aldı.

Sosyal projelere yenilerinin ekleneceğini dile getiren Gelgör, “Bizim halkımıza beyan ettiğimiz sosyal projelerimiz vardı. Bunlar belediye olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirecek, vatandaş belediye iş birliğini güçlendirecek projelerdi. Özellikle insan hayatı için en önemli üç evre olan doğumda, düğünde ve cenazede vatandaşımızın yanında olacağımızı beyan etmiştik. Buna yönelik projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza hem maddi yük getiren hem de o acılı günlerinde sürekli bir uğraşı içerisinde olmalarına neden olan cenaze işlerini belediye olarak tamamen üstlendik. Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında gerekli düzenlemeyi yaptı. 2020 Ocak ayından itibaren vatandaşlarımızdan mezar ücreti dahil hiçbir ücret alınmadan cenaze hizmetleri belediyemizce yapılacaktır. Bizim için manevi önemi yüksek olan bir sosyal proje de Hoş geldin Bebek Projesidir. İlçemizde yeni doğan her bebeği belediyemizin hoş geldin hediyesi ile karşılıyoruz. Bebeği olan aileleri evlerinde ziyaret ediyor ve hediyemizi takdim ediyoruz. Özellikle annelerin uzun süre yardımcısı olacak bir bebek çantası; içerisinde battaniye, bebek bezi, ateş ölçer, bebek pudrası, tırnak makası gibi bebek bakım ürünleri var. Tabi bizim için güzel olan her doğan yeni bebeğe hoş geldin bebek diyebilmek, annelerin bu mutluluğunu paylaşabilmektir” ifadelerini kullandı.

Osmancık Belediyesi eğitime de büyük katkılar sağladıklarını anlatan Gelgör, “Eğitim noktasında da önemli çalışmalarımız var. Bunlardan birisi seçim sürecinde çocuklarımıza söz verdiğimiz “Kitaplar Devletten, Defter Kalem Belediyeden” projesi. Bu sene okullar başladığında projeyi ilk defa uyguladık. Hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz hem de veliler memnun kaldı. Gelecek yıllarda da projeye devam edeceğiz. Devletimiz kitapları veriyor biz de öğrencilerimizin defterlerini ve kalemlerini veriyoruz. Eğitime desteğimiz bununla da sınırlı değil. Başta okullarımızın fiziki ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile eğitimin geliştirilmesi noktasında iki ayrı protokol imzaladık. Söz konusu eğitim olduğunda belediye olarak her zaman varız. Eğitime desteğimiz devam edecektir. Okullarımızın dışında bir diğer önem verdiğimiz konu da ibadethanelerimiz. Camilerimizin yıllık genel temizliğini ve bakımlarını yaptırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı başlangıcında tüm camilere detaylı bir temizlik yaptırdık. Bu uygulamamızı da periyodik olarak devam ettiriyoruz. Sosyal projelerimiz bunlarla da sınırlı kalmayacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaç hissettiği her konuda vatandaşımızın yanında olacağız. Bizim en önemli vizyonumuz bu. Halk belediyeciliği yapacağız, halkımızın gönlünde yer alacağız.”



“İlçe tarihinin en büyük festivalini yaptık”

Gelgör, Osmancık Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Pırlanta Pirinç Kültür ve sanat Festivali hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Festival öncesinde olağanüstü bir hazırlık süreci yaşadıklarını kaydeden Gelgör, yapılan titiz organizasyonlar sayesinde bölgenin en güzel festivalini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Festivalin Osmancık tarihinde ilk defa bu kadar kapsamlı yapıldığına işaret eden Gelgör “Osmancık Pirinç Festivali ilçemizin tanıtılması noktasında önemli bir etkinlik. Ne yazık ki 4 yıldır düzenlenmiyordu. Bu sene ilk defa kapsamlı bir festival organize ettik. Halkımız 9 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir festival yaşadı. Bölgenin en büyük güreş organizasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 500 pehlivan er meydanındaydı. Kırkpınar’ı aratmayan, Anadolu’nun Kırkpınar’ı diyebileceğimiz bir güreşe ev sahipliği yaptı ilçemiz. Yine At Yarışları da ulusal çapta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalimizin en önemli özelliği 7’den 70’e herkese hitap eden etkinliklere yer verilmesiydi. İlçemizde ilk defa düzenlenen etkinlikler yapıldı. Gençlik Festivali kapsamında MotoKross, OffRoad ve AutoFest etkinlikleri düzenlendi. Çocuk Festivali kapsamında çocuklarımızı eğlendiren etkinliklere yer verildi. Birisi yerel sanatçılar konseri olmak üzere dört akşam konser verildi. Binlerce kişi konserlere akın etti. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle her yaşta, her kesimden insan oradaydı, herkes eğlendi”

