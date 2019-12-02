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Kırklar Türbesi’nin yolu yenilendi

İHA

Çorum'da merkeze bağlı Seyfe Köyü'nde bulunan Kırklar Türbesi'nin yolu yenilendi.

Kırklar Türbesi’nin yolu yenilendi

Çorum’da merkeze bağlı Seyfe Köyü’nde bulunan Kırklar Türbesi’nin yolu yenilendi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa Çiftçi’nin geçtiğimiz aylarda Seyfe Köyü’ne yaptıkları ziyarette köylüler Kırklar Türbesi yolunun yapılmasını istemişlerdi. Ziyaretin ardından bölgede çalışma başlatılmış türbenin etrafında çevre düzenlemesi yapılırken, yol ise kilit taşı ile kaplandı.
Kırklar Türbesi’nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın türbenin etrafının belediye tarafından tamamen düzenlendiğini Valilik tarafından ise yolunun kilit taşı ile kaplandığını söyledi.
Çorum’a hizmet etmek için çalışmaların ettiğini belirten Aşgın, “Seyfe Köyü’ne sıkıntılı bir dönemde yolumuz düştü. Yeni Hayat Barajı’nda yaşanılan sıkıntı için Seyfe Köyü’nde geçmiştik. Burada bir türbenin de olduğunu biliyordum. Köy içerisinden geri dönüşte köy halkından ağabeylerimizle türbeye geldik. Türbenin hem etrafını gezdik, hem de içeride duamızı etme fırsatı bulduk. Etrafına bir çevre düzenlemesi gerektiğini gördük ve gerekli talimatları ekiplerimize verdik. Kısa süre içerisinde alt yapı kısmını hallederek türbenin etrafının kısmen de olsa çamurdan kurtardık. Daha sonraki süreçte ise valimiz Mustafa Çiftçi ile birlikte gelerek incelemeler yaptık. Valimizde gereken işlemleri yaparak yolun kilit taşı ile tamamlanmasını sağladı” dedi.
Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Aşgın, “Bütün köyler bizim, bu ülke bizim. Biz Alevisi’yle Sünni’yle, Çerkezi’yle Lazı’yla biz Türk milletiyiz. Biz beraberiz biz kardeşiz. Biz aynı bayrak uğruna, aynı vatan uğruna Çanakkale’de hep beraber sırt sırta savaştık. Biz kardeşçe, özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Bu millet nasıl ki bir gerekeni yaptıysa bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Türk atın üstünde Fatih’tir, Alparslan’dır, Mustafa Kemal’dir. Attan inice Yunus’tur, Hacı Bektaşi Veli’dir, bugüne göre söylersek Sezai Karakoç’tur. Kılıçtan anlayana kılıç, kalemden anlayana kalemle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yol tekrar hayırlı olsun. Biz kimseyi ayırmadan sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yolun oldukça kısa bir süre içerisinde tamamladıklarını ifade eden Vali Çiftçi, “Belediyemiz alt yapıyı hazırladıktan sonra buraya bir program için geldik. Türbenin etrafını bu programda gezme şansımız oldu. Bizlerden yol ile ilgili talepte bulunuldu ve burayı kilit taşı ile kapladık. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanılsın. Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet vermek için çaba sarf ediyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Seyfe Köyü Muhtarı Ali Görücü de, 150 yıllık geçmişi olan bu Kırklar Türbesi’ne bugüne kadar bir çivi bile çakılmadığını savunarak, “Kimi seçtiysek burayı hep pas geçtiler. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın bizim için büyük bir iş gerçekleştirdi. Ardından sayın valimiz gelerek büyük bir iş daha gerçekleştirildi. Valimizin, belediye başkanımızın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizin de girişimleriyle tamamlandı. Başta vali ve belediye başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu
Programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, belediye meclis üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM

02 Aralık 2019 Pazartesi

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