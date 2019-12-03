Başkan Şahiner’den engelli personeline jest

Sungur Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Engelliler Haftası münasebetiyle belediyenin farklı birimlerinde çalışan engelli personele sürpriz yaparak onlarla birlikte pasta kesti.

Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalışan engelli personeli makamında ağırlayan Başkan Şahiner, “Engellilik durumu yalnızca engelli insanların karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değildir. Bir gün hepimiz engelli olabilir, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için, engelli vatandaşlarımızı düşünerek çalışmalar yapılması ve tüm insanların engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırabilmesi için hareket etmesi gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak tüm toplumun insanlık görevidir. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla biz tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

ÇORUM 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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