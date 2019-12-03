Başkan Gelgör’den Ayağı Kesilen Dündar’a Ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gelgör’den Ayağı Kesilen Dündar’a Ziyaret

İHA

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 29 yaşındaki Erkan Dündar'ın evinde ziyaret etti.

Başkan Gelgör’den Ayağı Kesilen Dündar’a Ziyaret

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 29 yaşındaki Erkan Dündar’ın evinde ziyaret etti.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör beraberinde başkan yardımcısı Hüseyin Cebeci, Meclis üyeleri Seher Piricci Kökez, Mahmut Atmaca, Fatih Ergün ve Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı ile birlikte Esentepe Mahallesi’nde annesinin yanında yaşayan yüzde 63 engelli raporu bulunan ve yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen engelli genç Erkan Dündar’ı ziyaret etti.
Ziyarette Erkan Dündar’a geçmiş olsun dileklerini ileten başkan Gelgör, “Erkan Dündar kardeşimizi belediye meclis üyelerimiz ile birlikte evinde ziyaret ettik. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.
Başkan Gelgör, Erkan Dündar’ın ihtiyaçlarının tespiti sonrası belediye olarak gerekli adımların atılacağını ifade etti.
'Dündar’ın dramı yürek burkuyor'
Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 29 yaşındaki Erkan Dündar’ın dramı yürek burkuyor. Osmancık Koyun Baba Mahallesi’nde ikamet eden yüzde 63 engelli raporu bulunan 29 yaşındaki Erkan Dündar’ın dramı yürek burkuyor. 1 yaşından itibaren hastalıklarla savaşan genç adam henüz bebekken yanlış tedavi nedeniyle felç geçirdi, ayaklarında şekil bozukluğu meydana geldi, 2 defa omurilikten ameliyat oldu, yürüyemez denildi, 3 yaşında yürümeye başladı, kalp kapakları çürüdü, yerine metal kapaklar takıldı, konuşamadı, dalağı alındı, menenjit geçirdi 5 gün yoğun bakımda kaldı, kansere yakalandı, Ekim 2019’da da sol ayağı diz altından kesildi.

ÇORUM

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet müdürü Gülser’den ÇESOB’a iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet müdürü Gülser’den ÇESOB’a iade-i ziyaret
Başkan Şahiner’den engelli personeline jest
YEREL HABERLER Başkan Şahiner’den engelli personeline jest
Vefakar köpek 6 aydır sahibinin çıkmasını bekliyor
YEREL HABERLER Vefakar köpek 6 aydır sahibinin çıkmasını bekliyor
Kırklar Türbesi’nin yolu yenilendi
YEREL HABERLER Kırklar Türbesi’nin yolu yenilendi
Başkan Sülük özel öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Sülük özel öğrencileri ağırladı
Çorum’un ihracatında rekor artış Kasım ayında Çorum’da 95 milyon 693 bin dolar ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çorum’un ihracatında rekor artış Kasım ayında ...
Sungurlu’da kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Sungurlu’da kış lastiği denetimi
Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma
YEREL HABERLER Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre ...
Jandarmadan kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kış lastiği denetimi
Ahlatcı ve Aşgın'dan Sungurlu çıkarması AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür"
YEREL HABERLER Ahlatcı ve Aşgın'dan Sungurlu çıkarması AK Parti ...
Başkan Gelgör, icraatlarını değerlendirdi Başkan Gelgör, hizmetleriyle vatandaşın gönlünde taht kurdu Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Osmancık herkesin mutlu ve huzurlu olduğu daha yaşanabilir bir kent olsun” “Bu amacı gerçekleştirmek için gece-gündüz demeden çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Gelgör, icraatlarını değerlendirdi Başkan ...
Koçhisar ile tarımsal kalkınmada çağ atlandı
YEREL HABERLER Koçhisar ile tarımsal kalkınmada çağ atlandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X