Cemiyet başkanı Çevrim'den 3 Aralık ziyareti

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Henüz 7 aylıkken kaptığı menenjit mikrobu nedeniyle yüzde 50 engeli bulunan Seçil Karakaş’ı (43) ziyaret ederek Cemiyet’in yaptırdığı üzerinde Bozoklu Osman Şakir Efendi’nin 1820’li yıllarda Osmancık’ın birebir aynısının resmedildiği bakır bir tabak hediye eden Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

ÇORUM 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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