Kaymakam Taş askere gitti

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.

Kaymakam Taş'ın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Kargı Kaymakamlığı’na, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan’ın vekalet edeceği öğrenildi.

ÇORUM 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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