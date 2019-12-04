Ahlatcı’dan Bayat ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın parti teşkilatlarını ziyaretleri sürüyor.

Partisinin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bayat ilçesini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, önce esnaf turu yaptı ardından da ilçe halkı ile bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Bayat İlçe Başkanlığı ile Bayat Belediyesi’ne geçen Ahlatcı ve İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, ilçe yönetimi ile parti çalışmaları, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’den ise belediye hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

Ahlatcı, İlçe Devlet Hastanesi ve bir rehabilitasyon merkezine yaptığı ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

ÇORUM 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:21

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.