Sungurlu'da mezarlıklar bakıma alındı

Sungurlu Belediyesi ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.

Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan ot ve ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.

Şahiner, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat şekilde yapmalarını amaçladıklarını belirtti.

ÇORUM 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:11

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