Tolga Sağ Osmancık'lı hayranları ile buluştu

Osmancık Koyun Baba Kültür Derneği’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış töreninde Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ sahne aldı.

5 Kasım 2019 tarihinde kurulan Osmancık Koyun Baba Kültür Derneği’nin açılışı töreni Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çorumlu Halk Ozanı Aşık Ali Dursun Sarı’nın seslendirdiği ezgilerle başlayan törende Kerbela’dan günümüze bütün yaşamını yitirmiş mazlum canlar başta olmak üzere Cumhuriyetimizin Kurucu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koyun Baba Kültür Derneği Başkanı Satılmış Özcan, "Geçmiş senelerde yaptığımız çalışmalar neticesinde derneğimizi bu günlere getirdik. Zamanla Koyun Baba’nın güzelliklerini tanıtacağız. Bizlere destek ve yardımcı olmak için ilçemize gelen tüm canlarımıza teşekkür eder aşık niyazlarımı sunarım” dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'de, “İşte birliktelik budur. Ayrımcılık bizim mezhebimizde yoktur. Çünkü Türk’üz. Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrım yapan kendine yapar, biz onlardan değiliz. Çünkü anamız Havva, babamız Adem, hepimiz o silsileden geliyoruz. Geçmişini unutan geleceğini teminat altına alamaz. " şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği ve Hacı Bektaşi Veli Kültür Topluluğunun semah gurubu ekibinin kırklar semahı ibadetinin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ sahne aldı.

Program öncesi Koyun Baba Türbesi’ni ziyaret ettiğini belirten Tolga Sağ, “Aşhaneni mescit yapmışlar, buraya karşı en azından kendi varlığımızı ortaya koymazsak, yarınlara, bizden sonraki kuşaklara aktaracak hiçbir değerimiz, dini kültür mirasımız kalmayacak. Bu yüzden mücadele etmek şart. Ben bize güveniyorum” diyerek etkinliği amaçlayan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, siyasi parti temsilcileri, Demokratik Kitle ve Sivil Toplum Kuruluşu Örgütleri ve Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Birleşenlerinden, Kalender Çelebi Derneği, Amasya Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği, Çorum, Osmancık, Ünye, Fatsa, Merzifon, Gümüşhacıköy Alevi Kültür Merkezi Dernekleri, Piri Baba Kültür ve Dayanışma Derneği, Merzifon Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneği ve bölge derneklerinin yöneticileri katıldı.

ÇORUM 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:11

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