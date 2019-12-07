138 sanayi esnafı 16 yıl sonra tapularına kavuştu

Osmancık Küçük Sanayi Sitesi esnafı 16 yıl sonra tapularına kavuştu.

Geçmiş dönem Osmancık Küçük Sanayi Sitesi başkanlığını yürüten Mürsel Gökyar’ın başlattığı ve yeni dönem başkanı Osman Eker’in hızlandırdığı çalışmalar neticesinde 138 sanayi esnafı tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

'1979 yılında kuruldu, 2003 yılında mevcut yerine taşındı'

3 Mayıs 1979’da Bağkur Sigortaları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak kurulan,19841989 yılları arasında dönemin belediye başkanı Durhan Ceylan tarafından yer temini yapılan, 28 Haziran 1990 yılında unvanını Osmancık Koyunbaba Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak intibak ederek faaliyetlerini sürdüren, 19942004 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Avni Kılıç’ın zamanında, Sanayi Ticaret Bakanlığı Halk Bankası aracılığı ile kredi kullanılarak ihale ve inşaatı 2003 yılında tamamlanan kooperatifte 138 işyeri yer alıyor.

Osmancık Belkavak Köyü yanındaki yerleşkesinde ki Osmancık Küçük Sanayi Sitesinde faaliyetlerini sürdüren işyerleri 16 yılın sonunda tapularına kavuşurken, sitenin çevresi de Osmancık Belediyesi’nin katkılarıyla tel örgülerle çevrildi.

ÇORUM 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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