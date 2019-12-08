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Çorum’da korkutan yangın

İHA

Çorum'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çorum’da korkutan yangın

Çorum’da bir apartmanın teras katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Dr. İlhan Gürel Caddesi’ndeki bir apartmanın teras katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanın üst katını sardı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bu arada apartmanın altında bulunan bir kafedeki müşteriler ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangın sırasında korkuya kapılan bir bayan sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak sakinleştirildi. Yangının duyulması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir olay yerine gelerek bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM

08 Aralık 2019 Pazar

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  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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