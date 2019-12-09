Çorum’da kar maskeli silahlı soygun

Çorum’da bir benzin istasyonu kar maskeli ve silahlı iki şahıs tarafından soyuldu.

Olay, Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu gece saatlerde Osmancık Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen silahlı ve maskeli iki şahıs, istasyonda çalışan görevlilere silah çekerek çalışanların ceplerindeki ve kasada bulunan parayı gasp ettiler. Yüzleri maskeli ve silahlı olan şahıslar soygunun ardından hızla benzin istasyonundan uzaklaştılar. Benzinlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gasp olayı ile ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü’nün geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÇORUM 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.