Kıbrıs gazilerine madalya

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Osmancıklı gazilere milli mücadele madalyası verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gazi olan Osmancıklı askerlere madalyaları Osmancık Kaymakamlığında düzenlenen törenle takdim edildi. Osmancık Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer’inde hazır bulunduğu madalya töreninde Gazilere madalyaları Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan tarafından verildi.

Kaymakamlık makam odasında düzenlenen madalya töreninde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, Milli Mücadele yıllarında gösterilen feragat, fedakarlık ve kahramanlığın bir ifadesi olarak Osmancık’ta yaşayan Halil Ertürk, Mehmet Karaca, Yurdaşen Yılmaz, Mustafa Aslan ve Sami Tülay’a İlçe Kaymakamı Hakan Alkan tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası takdim edildi.

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