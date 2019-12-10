Çorum'da cinsel içerikli 5 bin hap ele geçirildi

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM'da, hafif ticari araçta yapılan aramda, kaçak yollarla yurda sokulan cinsel içerikli 5 bin 72 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapların kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli V.P.'yi takibe aldı. V.P.'nin kullandığı hafif ticari aracı Osmancık Caddesi'nde durduran ekipler, arama yaptı. Araçta, 5 bin 72 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Haplara el koyan polis, sürücü V.P.'yi gözaltına aldı.



ÇORUM 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.