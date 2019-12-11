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ÇESOB Başkanı Recep Gür; "AVM Yasası biran önce çıkarılmalı"

İHA

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, küçük esnafı bitirme noktasına getiren büyük marketlerin aynı caddede onlarca açılmamasını ve çalışma saatlerine düzen getirilmesini istedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür; "AVM Yasası biran önce çıkarılmalı"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, küçük esnafı bitirme noktasına getiren büyük marketlerin aynı caddede onlarca açılmamasını ve çalışma saatlerine düzen getirilmesini istedi.
Hükümetin bu konuda küçük esnafı rahatlatacak bir yasa teklifi hazırlığına başladığını müjdeleyen Gür, önümüzdeki aylarda TBMM gündemine gelmesi beklenen teklife göre, aynı cadde üzerinde onlarca market açılamayacağını, belli bir nüfus kriteri belirlenip o alanda belli sayıda market açılmasına izin verileceğini dile getirdi.
Bu yasa teklifinin küçük esnaf adına olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen ÇESOB Başkanı Recep Gür, büyük marketlerin Avrupa ülkelerindeki çalışma saatleri, yer seçimi ve kuruluş izinleri hakkında ise şu örnekleri verdi:
’Çalışma saati ve günleri’
“İngiltere: Ülke Planlaması Kanunu Town & Contry Act 1990 Sunday Trading Act 1994; 280 metrekare’den büyük mağazalar Pazar günleri 6 saatten fazla Noel ve resmi tatil günleri açık olmaları yasaklanmıştır.
Fransa: Galland Kanunu; genel çalışma saatleri 09.0019.00 saatleri arası, Pazar günleri genel olarak açık olmazlar.
Almanya: Landenschlub alışveriş yerleri çalışma saatlerini düzenleyen kanun; 06.0020.00 saatleri arası açıktır. Pazar günü resmi tatil günlerinde açık olmaları yasaklanmıştır.
İtalya: Bersani Yasası; 1998/114 sayılı kanun hükmündeki kararname Pazar ve tatil günleri ile hafta arası yarım günlük kapanış hakkı saklı kalmak üzere bu limitler göz önünde tutarak 13 saati geçmemek üzere istediği şekilde belirleyebilir.
Belçika: AVM’ler ve büyük mağazalara 5’ten önce ve 21’den sonra diğer günler 5’ten önce ve 20’den sonra Pazar günleri 5 veya 13’ten itibaren kesintisiz olarak 24 saat dinlenme günü zorunludur satıcı dinlenme gününü Pazar günü dışında da belirleyebilir. Seçilen dinlenme günü ve saati belirlenip 6 ay aynı kalmalıdır.
’Yer seçimi ve kuruluş izni’
İngiltere: Regulations 2000 Kent Planlanması Kanunu Town & Country Planning 1990; Özellikle inşat edilecek büyük mağazaların şehir içinde inşasının tercih edildiği mağazanın çevresiyle iyi bütünleşmiş olması, bölgeye yakın diğer mağazaların ekonomik geleceğine olumsuz etkilerinin olmaması.
Fransa: 1970 tarihli Royer Kanunu; esnaf ve sanatkârlara ilişkin hukuki düzenleme 4000 nüfusa kadar olan yerleşim yerlerinde 1000 metrekare bu nüfusun üzerindeki yerlerde 1500 metrekare alanın üzerinde ticari işletme 6000 metrekare aşan satış merkezleri için özel bir kamu anketi gerekmekte olup açmak yasaklanmıştır.
Almanya: Bauntzungsverordnu Kanunu; kar alanı 1200 metrekare’yi geçen büyük mağazaların yapımı özel izne tabidir, sadece büyük şehirlerin yakınında inşasına izin verilmektedir.
İtalya: 1998/114 Sayılı Kanun; satış yüzeyi 400 metrekare’yi geçen işletmelerin yerleri özel düzenleyici planlar ve bölgelerle sınırlı kalır.
Belçika: 1308 2001 tarihli AVM Kanunu; 400 ve 2000 metrekare arasına belediye izni gerekmektedir. Belediyede altı kişilik bir komiyete, 2000 metrekare daha fazla olması halinde ise komşu belediyelerden izin alması gerekmektedir.”

ÇORUM

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:46
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