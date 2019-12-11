Narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor 30 kişinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde İl Merkezi, Sungurlu, Osmancık ve Kargı ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda toplam 30 şüpheli yakalarken zanlıların üstlerinde, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğünde konuya ilişkin yapılan açıklamada son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 132,10 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 205,41 gram skunk, 30,32 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 139 adet ekstasy hap, 3 adet sentetik ecza, 1 adet bong düzeneği, 55,49 gram esrar, 3 gram Hint keneviri bitkisi tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 51 adet küçük kilitli poşet, 1 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat, suçtan elde edilen 10 bin lira para ile 200 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10’unun adli makamlara sevk edildiği belirtilen açıklamada bu kişilerden 8 kişinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine teslim edildiği belirtildi.

ÇORUM 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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